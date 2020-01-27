وزير الطاقة السعودي: تتابع أسواق النفط مع تطورات فيروس كورونا

الرياض ـ مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، إن المملكة ودول الأوبك+ تُتابع عن كثب، التطورات في السوق البترولية الدولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية - واس أن المملكة تتابع أيضاَ توازنات اسواق البترول.

وأكد الوزير ثقته في تمكّن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء على هذا الفيروس تماماً والحد من انتشاره.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من التأثير الواقع على الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسواق البترولية، وأسواق السلع بشكل عام، مدفوع بالعوامل النفسية والنظرة التشاؤمية التي يتبناها بعض المتداولين في السوق، على الرغم من أن أثره على الطلب العالمي على البترول محدود للغاية.

كما أكد الوزير أن المملكة، ودول الأوبك+، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول، إذا استدعى الأمر ذلك.

وأوضح الوزير أن مثل هذا التشاؤم حدث في عام 2003 أثناء الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس سارس، ولم يترتب عليه انخفاض يُذكر في الطلب على البترول.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج أكد أن بلاده تواجه تحدياً خطيراً جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تواصل حكومته إيجاد سبل لاحتواء هذا المرض.

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