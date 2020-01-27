اليوم.. بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بزيادة رأسمال "مجموعة السريع"

الرياض ـ مباشر: يبدأ اليوم الاثنين فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة لزيادة رأسمال مجموعة السريع، من 65.5 مليون ريال إلى 178.16 مليون ريال.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق، أن فترة تداول حقوق الأولوية ستنتهي يوم الاثنين 3 فبراير / شباط 2020، على أن تستمر مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 6 فبراير / شباط.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي مجموعة السريع التجارية الصناعية، في اجتماعها الأسبوع الماضي، زيادة رأسمال الشركة بطرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 112.66 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، أن الهدف من زيادة رأس المال هو التوجه الاستراتيجي ورفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على طلب مجموعة السريع، بزيادة رأسمالها، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وأعلنت الشركة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن توصلها لاتفاق مع شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري (طرف ذو علاقة)، بخصم مديونية قائمة بمبلغ 14.3 مليون ريال.

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