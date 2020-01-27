إنفوجرافيك.. 491 مليار ريال فائضاً في الميزان التجاري السعودي بـ2019

الرياض – مباشر: سجل الميزان التجاري في المملكة العربية السعودية فائضًا يُقدر بـ491.67 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2019.

وذكرت هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الأحد، أن إجمالي صادرات السعودية السلعية بلغت خلال العام نفسه 895.69 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات السلعية 404.02 مليار ريال سعودي.

إعداد: ثابت شحاتة

تنفيذ: حسين مصطفى

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