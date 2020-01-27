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من مصر | خالد خيري معلق كرة اليد: كنت أتمنى التعليق على مباراة نهائي إفريقيا لكرة اليد بين مصر وتونس

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