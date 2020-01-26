صفقة اليوم.. احترف العمل على برنامج Adobe InDesign مع خصم 81%

الحزمة الكاملة لاحتراف العمل على برنامج أدوبي إنديزاين The 2020 Adobe InDesign CC Master Class Bundle.

عدد الدورات: 5.

عدد الدروس: 246.

المدة: 23 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم أساسيات برنامج Adobe InDesign ابتداءً من اكتشاف الواجهة، والتعرف على كيفية التنقل خلال تخطيطات المستندات بسرعة، والتعامل مع النص وإطارات النص، وكيفية ربط إطارات النص معًا، وتحويل تخطيطاتك إلى صور ثابتة وملفات PDF لمشاركتها مع زملاء العمل، وحتى العمل على مشاريع حقيقة من خلال إعداد مستند من صفحة واحدة وكذلك نشرات إخبارية وكتيبات أكثر تعقيدًا.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تسريع الإنتاجية وسير العمل من خلال التوجيه القائم على المشاريع. فحتى لو كنت تعتبر نفسك ذو خبرة في التعامل مع البرنامج ستجد نصائح وحيل لنقل عملك إلى مستوى أعلى.

كما تتضمن دورتين للمستوى الاحترافي لتصميم مطبوعات جذابة ابتداءً من المنشورات والملصقات والكتيبات الترويجية للمنتجات والتقارير السنوية وحتى المجلات والكتب.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 221 دولارًا

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 81%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تسعى الشركات دائمًا إلى البحث عن متخصصين موهوبين في التصميم يمكنهم الإبداع في كل شيء، سواء تصميم صفحات المواقع أو تصميم واجهات التطبيقات والبرامج، أو المنشورات الدعائية المختلفة للمنتجات، وحتى تصميم الكتب. لذلك يحتاج جميع المصممين إلى احتراف استخدام برامج أدوبي لجعل أعمالهم مميزة.

يمكنك تطوير مهاراتك وتعلم استخدام برنامج Adobe InDesign من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية (The 2020 Adobe InDesign CC Master Class Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 5 دورات تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف تصميم الكتب والمجلات الرقمية والكتب الإلكترونية ومستندات PDF التفاعلية وغيرها الكثير مع خصم يصل إلى 81%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 5 دورات تدريبية، و246 درسًا، وأكثر من 23 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يُساعدك على احتراف تصميم الكتب، والمجلات الرقمية، والكتب الإلكترونية ومستندات PDF التفاعلية، وكذلك نشرها.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 221 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 81 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم أساسيات برنامج Adobe InDesign ابتداءً من اكتشاف واجهته والتعرف على كيفية التنقل خلال تخطيطات المستندات بسرعة، وكيفية التعامل مع النص وإطارات النص، وربط إطارات النص معًا، وكيفية تحويل تخطيطاتك إلى صور ثابتة وملفات PDF لمشاركتها مع زملاء العمل، وحتى العمل على مشاريع حقيقة من خلال إعداد مستند من صفحة واحدة وكذلك نشرات إخبارية وكتيبات أكثر تعقيدًا.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تسريع الإنتاجية وسير العمل من خلال التوجيه القائم على المشاريع. فحتى لو كنت تعتبر نفسك ذو خبرة في التعامل مع البرنامج ستجد نصائح وحيل لنقل عملك إلى مستوى أعلى.

كما تتضمن الحزمة دورتان للمستوى الاحترافي لتصميم مطبوعات جذابة ابتداءً من المنشورات والملصقات والكتيبات الترويجية للمنتجات والتقارير السنوية وحتى المجلات والكتب من خلال تعلم التقنيات التركيبية، وخيارات النص المتقدمة، وتنسيق المستندات الطويلة، وحتى كيفية التحضير لنشر المواد المطبوعة على الإنترنت.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: