"تداول": الأجانب المؤهلون يسجلون 385.2 مليون ريال صافي مشتريات بأسبوع

مباشر - فهد عمران: واصل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية تحقيق صافي مشتريات أسبوعية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 23 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأحد، تحقيق المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 361.54 مليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي، بدعم من تحقيق المستثمرين المؤهلين صافي شراء نحو 385.2 مليون ريال.

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرون، والمؤهلين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

جاء صافي مشتريات الأجانب من حصيلة الفارق بين 1.46 مليار ريال إجمالي مشتريات، و1.09 مليار ريال إجمالي مبيعات.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين المؤهلين 1.16 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات 773.76 مليون ريال.

يبلغ عدد المستثمرين المؤهلين أكثر من 1600 مستثمر، وفقاً لتصريحات مسؤول بالإدارة العامة للإدراج في "تداول"، سليمان العسكر، خلال متلقى الإدراج المنعقد بغرفة الرياض في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وخالف المستثمرون السعوديون والخليجيون الاتجاه محققين صافي مبيعات بلغ 355.49 مليون ريال، و6.05 مليون ريال على التوالي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين 16.63 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات 16.98 مليار ريال.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الخليجيين 330.99 مليون ريال، مقابل 337.03 مليون ريال إجمالي مبيعات.

أغلق سوق الأسهم السعودية على تراجع بنسبة 0.87 في المئة ليستقر عند مستوى 8.386 بنهاية تعاملات الأسبوع يوم الخميس الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق.

جاء التراجع وسط انخفاض 10.9 بالمائة في قيمة التداولات، بمتوسط 3.68 مليار ريال للجلسة الواحدة، مقارنة بمتوسط تداولات الأسبوع السابق.

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