3 تغيرات بالخفض في حصص كبار الملاك بالسوق السعودي

الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي " تداول" 3 تغيرات بحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة، خلال تسوية تعاملات جلسة الأربعاء الموافق 22 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاءت التغيرات الثلاث بالخفض في حصص كل من: " الشركة السعودية لأنابيب الصلب"، و"صندوق تعليم ريت"، و" صندوق دراية ريت"، وذلك على النحو التالي:

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