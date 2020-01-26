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3 تغيرات بالخفض في حصص كبار الملاك بالسوق السعودي

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الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي " تداول" 3 تغيرات بحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة، خلال تسوية تعاملات جلسة الأربعاء الموافق 22 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاءت التغيرات الثلاث بالخفض في حصص كل من: " الشركة لأنابيب الصلب"، و"صندوق تعليم ريت"، و" صندوق دراية ريت"، وذلك على النحو التالي:

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