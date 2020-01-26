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"تداول" تعلن بدء اكتتاب وتداول حقوق الأولوية لـ"مجموعة السريع"

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"تداول" تعلن بدء اكتتاب وتداول حقوق الأولوية لـ"مجموعة السريع" "تداول" تعلن بدء اكتتاب وتداول حقوق الأولوية لـ"مجموعة السريع"

الرياض- مباشر: أعلنت شركة السوق المالية (تداول)، عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب و فترة تداول حقوق الأولوية  لمجموعة السريع التجارية الصناعية.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن الفترة تبدأ يوم الاثنين 27 يناير/ كانون الثاني 2020م، وتنتهي فترة التداول يوم الاثنين 3 فبراير/ شباط 2020م، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 6 فبراير/ شباط 2020م.

ونبهت الهيئة المستثمرين بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها الأسهم.

أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمجموعة السريع التجارية الصناعية، في اجتماعها الأسبوع الماضي، زيادة رأسمال الشركة بطرح أسهم حقوق أولوية

وأقر المساهمون زيادة رأس المال، بقيمة112.66  مليون ريال، من 65.5 مليون ريال، إلى 178.16 مليون ريال.

وبينت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو التوجه الاستراتيجي ورفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على طلب مجموعة السريع، بزيادة رأسمالها، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية   .

ترشيحات:

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