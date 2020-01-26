"تجارة البحرين" تستعرض آفاق التعاون مع الجانب السعودي بمختلف القطاعات

المنامة – مباشر: أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن هناك فرصًا جيدة وإمكانيات واسعة تجاه فتح آفاق جديدة للعمل مع قطاع رجال الأعمال السعوديين في مجالات عديدة.

وذكر سمير عبدالله ناس، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين، صباح اليوم الأحد، أنه من بين تلك المجالات: "القطاع العقاري، والاستزراع السمكي، والنقل البحري، وقطاع السياحة والضيافة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأضاف رئيس الغرفة خلال الاجتماع الذي حضره أكثر من 100 رجل وسيدة أعمال من البلدين، أن مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك ينظر باعتزاز كبير إلى تلك الخصوصية في العلاقة بين البلدين، والمصالح الاقتصادية القائمة، والآفاق الجديدة المتاحة للتعاون، والدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس والقطاع الخاص في البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتشير الإحصاءات أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2018 نحو 33.7 مليار ريال في حين كان في عام 2017، نحو 27.2 مليار ريال مما يعني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد إرتفع بنسبة 24 في المئة.

وبحسب الوكالة الرسمية تمثل الصادرات السعودية إلى البحرين ما نسبته 81.9 في المئة حيث بلغت 27.6 مليار ريال سعودي، في حين تمثل الصادرات البحرينية للسعودية ما نسبته 18.1 في المئة، حيث بلغت 6 مليار ريال سعودي.

وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية والشريك 12 من بين دول العالم.

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