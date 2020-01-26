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تحليل.. 24 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً منذ بداية 2019

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تحليل.. 24 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً منذ بداية 2019 تحليل.. 24 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً منذ بداية 2019

 الرياض-  بدور الراعي: أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ، تراجع حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان) بنحو 5.7 بالمائة خلال 11 شهراً الأولى من العام 2019 على أساس سنوي.

وبحسب إحصائية لـ"مباشر"، تستند إلى بيانات الهيئة، بلغ إجمالي التبادل التجاري للمملكة مع الدول الخليجية نحو 90.05 مليار ريال (24 مليار دولار) منذ بداية 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ 95.50 مليار ريال (25 مليار دولار) بالفترة نفسها من العام 2018.

وجاء التراجع بسبب انخفاض التبادل التجاري مع الإمارات، والتي تعد أكبر شريك للمملكة عربياً وخليجياً، مما أثر بإجمالي تجارة السعودية خليجياً خلال العام الجاري.

الإمارات في الصدارة                                                               

واستحوذت دولة الإمارات على النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري مع المملكة بنسبة 67.5 بالمائة بإجمالي 60.83 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، مقابل 66.8 مليار ريال (17.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2018.

وبلغ إجمالي حجم صادرات المملكة إلى الإمارات 25.80 مليار ريال، مقابل 27.23 مليار ريال؛ فيما بلغت الواردات من الإمارات منذ بداية العام نحو 35.03 مليار ريال، مقابل 39.61 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

 وجاءت تجارة السعودية مع مملكة البحرين في المركز الثاني لتمثل نحو 12.3 بالمائة، في الفترة المذكورة بالتقرير؛ حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في 11 شهر نحو 11.08 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، مقابل 11.46 مليار ريال (3.05 مليار دولار) عن 11 شهراً الأولى من العام 2018.

وبحسب إحصائية "مباشر" بلغ حجم صادرات المملكة إلى البحرين نحو 5.28 مليار ريال، مقارنة مع 5.68 مليار ريال بالفترة نفسها لعام 2018، بينما بلغت الواردات من دولة البحرين نحو 5.80 مليار ريال سعودي، مقابل 5.78 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.

واقتنصت سلطنة عمان نحو 11 بالمائة من إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بعدما وصل إجمالي حجم التبادل التجاري مع المملكة إلى نحو 9.965  مليار ريال أي بما يعادل 2.65 مليار دولار أمريكي منذ بداية 2019، مقابل 8.68 مليار ريال (2.31 مليار دولار) في الأشهر الـ11 الأولى من 2018.

وبلغ حجم الصادرات إلى سلطنة عمان نحو 3.3 مليار ريال، مقابل 3.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2018؛ بينما بلغ حجم الواردات من عمان نحو 6.67 مليار ريال، مقابل 5.22 مليار ريال.

الكويت أكبر مستورد خليجي بعد الإمارات

وأخيراً شكّل حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت نحو 9 بالمائة من الإجمالي؛ وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 8.16 مليار ريال (2.17 مليار دولار)، مقارنة بـ8.68 مليار ريال (2.31 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب مسح "مباشر" بلغ إجمالي الصادرات إلى دولة الكويت نحو 6.4 مليار ريال، مقابل 7.08 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ حجم الواردات إلى المملكة نحو 1.77 مليار ريال، مقابل 1.43 مليار ريال في نفس المدة من 2018.

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