المصاريف تهبط بأرباح "هرفي للأغذية" 4% في عام 2019

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة هرفي للخدمات الغذائية، خلال عام 2019 تراجع صافي الأرباح 3.96 بالمائة، مقارنة بـالعام 2108.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 196.09 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل نحو 204.17 ريال للعام السابق.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف الإدارية والعمومية، إلى جانب زيادة النفقات التمويلية.



وأشارت إلى أن نتائج الشركة بالعام 2019، تضمنت أرباحا رأسمالية غير متكررة بنحو 2.23 مليون ريال، من بيع قطعة أرض، تم إدراجها ضمن النتائج المالية للربع الثاني من 2019.

وعلى مستوى الربع الرابع، كشفت حسابات "مباشر"، تراجع صافي الأرباح 5.3 بالمائة إلى 49.64 مليون ريال، بالربع الرابع من 2019، مقابل 52.43 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة 0.97 بالمائة، إلى 57.54 مليون ريال، مقابل 58.11 مليون ريال بالربع المقارن من 2018.

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