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الأرباح السنوية لـ"بنك الرياض" تقفز 81% بسبب العمولات

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الأرباح السنوية لـ"بنك الرياض" تقفز 81% بسبب العمولات الأرباح السنوية لـ"بنك الرياض" تقفز 81% بسبب العمولات

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية السنوية لـ"بنك الرياض" تحقيق قفزة في صافي أرباحه خلال عام 2019 بنسبة تجاوزت 81.17 بالمائة.

وبحسب بيان للبنك نشر على "تداول" اليوم الأحد، بلغ صافي الربح نحو 5.602 مليار ريال، مقارنة بـ3.09 مليار ريال أرباحه عن عام 2018.

وأوضح البنك في البيان أنه سجل نمواً في صافي أرباحه خلال العام الماضي بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.5 بالمائة نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.

 كما انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 61.2 بالمائة، ويتضمن العام 2018 مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة إلى 2017.

وتابع البيان أنه سجل ارتفاعاً في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.8 بالمائة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ومصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئياً الانخفاض في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

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