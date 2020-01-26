بنك الجزيرة يعلن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة بنك الجزيرة، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من 2019، بواقع 30 هللة للسهم.

وأوضح البنك، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أن قيمة التوزيعات 246 مليون ريال، غير شاملة للزكاة وضريبة الدخل، يتم توزيعها على 820 مليون سهم.

وأشار بنك الجزيرة إلى أحقية الأرباح، لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة، التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

كما بين أنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

وسبق للبنك توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من 2019، بقيمة 246 مليون ريال، بواقع 30 هللة للسهم، لتصل توزيعات العام إلى 492 مليون ريال، بواقع 60 هللة للسهم.

وارتفعت أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام 2019، نحو 3.84 بالمائة، إلى نحو 257 مليون ريال مقابل 247.4 مليون ريال عن الربع المقارن من 2018.

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