السوق السعودي يتراجع للجلسة الرابعة..بسيولة 3.47 مليار ريال

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الأحد؛ جلسة بداية الأسبوع على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، متأثراً بهبوط القطاعات القيادية.

وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.71 بالمائة إلى مستوى 8326.97 نقطة ليفقد نحو 59.38 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم تراجعاً مقارنة بجلسة الخميس الماضي لتصل إلى 175.165 مليون سهم، مقابل 181.017 مليون سهم كما تراجعت قيمة التداولات 3.47 مليار ريال، مقارنة بـ4.11 مليار ريال.

وارتفع أداء 81 سهماً على رأسهم سهم مجموعة السريع بنسبة 9.9 بالمائة، وتلاه سهم أنعام القابضة بنسبة 5.82 بالمائة، وتلاه سهم أسمنت الجوف بنسبة 5.63 بالمائة.

وفي المقابل تراجع أداء 101 سهماً كان في مقدمتهم سهم كيان السعودية بنسبة 4.3 بالمائة وتراجع أداء بترو رابغ بنسبة 3.21 بالمائة، وتراجع أيضاَ سهم تعليم ريت بنسبة 2.44 بالمائة.

وتصدر سهم دار الأركان التداولات على كافة المستويات حيث تداول بنحو 35.61 مليون سهم وبقيمة 343.334 مليون ريال موزعين على 12.27 ألف صفقة.

وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98 بالمائة، وتلاه قطاع البنوك بنسبة 0.95 بالمائة، وانخفض أيضاَ قطاع الطاقة بنسبة 0.69 بالمائة، وكان في المقدمة قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.30 بالمائة.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية نمو فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.98 بالمائة، إلى مستوى 7407 نقطة ليربح نحو 214.58 نقطة.

وكان سهم الوطنية للبناء والتسويق الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.9 بالمائة، وتلاه سهم التطويرية الغذائية بنسبة 1.04 بالمائة، وفي المقابل كان الأكثر تراجعاً سهم العمران بنسبة 4.52 بالمائة، وتلاه سهم بحر العرب بنسبة 1.73 بالمائة.

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