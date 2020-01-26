فريق العمل السعودي الإماراتي يبحث الشراكة الاقتصادية بين البلدين

دبي – مباشر: احتضنت مؤخرا وزارة المالية الإماراتية الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك المنبثق عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

ووفقا لبيان صحفي للوزارة، انعقد هذا الاجتماع لدعم الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، وتقورية أواصر التبادل التجاري بين البلدين.

ومن أهم نتائج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وصول استثمارات المواطنين والبنوك السعودية داخل دولة الإمارات إلى 10.93 مليار درهم (ما يُعادل 2.97 مليار دولار) في عام 2018، كما وصلت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية للمواطنين السعوديين داخل الإمارات في العام قبل الماضي إلى 1.06 مليار درهم.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 107.42 مليار درهم (ما يُوازي 29.24 مليار دولار) في عام 2018، حيث تُعتبر المملكة العربية السعودية الشريك الأول لدولة الامارات خليجيا.

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