أخبار عاجلة

معجبو كوبي يوقدون الشموع خارج ملعب أنجلوس ليكرز -
سعودي يمنح شابا سيارة مرسيدس لكرمه ورفضه بيع دراجته -
تمثال لمحمد صلاح في متحف الشمع بلندن -
انتظروا الحلقة قبل الأخيرة لمرحلة الصوت وبس من ‪#MBCTheVoiceKids ‬ السبت 8:30 مساء على #MBCMASR -
تاريخياً.. كيف تتفاعل الأسواق والاقتصاد في أوقات الفيروسات والأمراض المتفشية؟ -
حكومة الهند تحاول بيع حصتها في شركة الطيران المثقلة بالديون -
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية -
بعد تحديه السيسي لأشهر، الفنان محمد علي يرفع الراية البيضاء ويعتزل السياسة -
لماذا أغضبت كلاب حراسة إردوغان الجزائريين؟ -
الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

فريق العمل السعودي الإماراتي يبحث الشراكة الاقتصادية بين البلدين

Google+ Print
فريق العمل السعودي الإماراتي يبحث الشراكة الاقتصادية بين البلدين فريق العمل السعودي الإماراتي يبحث الشراكة الاقتصادية بين البلدين

دبي – مباشر: احتضنت مؤخرا وزارة المالية الإماراتية الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك المنبثق عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

ووفقا لبيان صحفي للوزارة، انعقد هذا الاجتماع لدعم الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، وتقورية أواصر التبادل التجاري بين البلدين.

ومن أهم نتائج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وصول استثمارات المواطنين والبنوك داخل دولة الإمارات إلى 10.93 مليار درهم (ما يُعادل 2.97 مليار دولار) في عام 2018، كما وصلت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية للمواطنين السعوديين داخل الإمارات في العام قبل الماضي إلى 1.06 مليار درهم.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 107.42 مليار درهم (ما يُوازي 29.24 مليار دولار) في عام 2018، حيث تُعتبر المملكة العربية السعودية الشريك الأول لدولة الامارات خليجيا.

ترشيحات:

سهم "الشارقة الإسلامي" يتفاعل إيجابياً مع مقترح التوزيعات

أسهم البنوك تقود بورصة دبي لخسائر مليارية جديدة

بورصة دبي للذهب تعقد جلسة خاصة للتحوط ضد المخاطر

أسعار الذهب بالإمارات تعود للصعود بالتعاملات الأسبوعية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية

إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 27-1-2020

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 27-1-2020

تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لـ3% مع القلق بشأن الطلب

محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لـ3% مع القلق بشأن الطلب