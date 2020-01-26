اعتماد الدعوى الجماعية ضد المسؤولين عن مخالفات اكتتاب "المعجل"

الرياض- مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، عن صدور قرار اللجنة باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).

وأوضحت الأمانة العامة في بيان، إن اعتماد الدعوى جاء عقب قرار لجنة الفصل في منازعات في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها، المشار إليهم سابقاً في نفس الإعلان.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ـ بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2020، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من المدعي الرئيسي، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

وتابعت: "استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها "مرحلة ما بعد الاكتتاب" بتاريخ 2008/07/12 م وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 2012/02/22 م عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م بلغت (1,034) مليون ريال، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ 1441/04/05 هـ الموافق 2019/12/02 م."

وأوضحت أنها سوف تدرس طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية.

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