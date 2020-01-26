"التجارة السعودية": حجز 300 كيلوجرام ذهب بمعمل مخالف بجدة

الرياض- مباشر: كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأحد، عن تمكن مأموري الضبط القضائي من ضبط عمالة مخالفة حولت منزلاً إلى معمل غير مرخص لتصنيع الذهب بحي الكندرة جنوب محافظة جدة.

وأوضحت في بيان، أن المعمل يزاول النشاط فيه سبعة عمالة من جنسية آسيوية دون سجل تجاري أو تراخيص مزاولة نشاط المعادن الثمينة، إضافة لعدم توافر "دمغة" علامة تجارية لدى المعمل.

وحجزت الوزارة كميات من مشغولات الذهب تزن 300 كيلو جرام تمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة.

وأغلقت المقر وأحالت المالك والعمالة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم الإحالة إلى القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

بعض المشغولات الذهبية المحجوز عليها

جانب من عمليات المعمل المُخالف

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار على أهمية نظامية أعمال كافة المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية.

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