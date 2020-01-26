أخبار عاجلة

معجبو كوبي يوقدون الشموع خارج ملعب أنجلوس ليكرز -
سعودي يمنح شابا سيارة مرسيدس لكرمه ورفضه بيع دراجته -
تمثال لمحمد صلاح في متحف الشمع بلندن -
انتظروا الحلقة قبل الأخيرة لمرحلة الصوت وبس من ‪#MBCTheVoiceKids ‬ السبت 8:30 مساء على #MBCMASR -
تاريخياً.. كيف تتفاعل الأسواق والاقتصاد في أوقات الفيروسات والأمراض المتفشية؟ -
حكومة الهند تحاول بيع حصتها في شركة الطيران المثقلة بالديون -
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية -
بعد تحديه السيسي لأشهر، الفنان محمد علي يرفع الراية البيضاء ويعتزل السياسة -
لماذا أغضبت كلاب حراسة إردوغان الجزائريين؟ -
الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"التجارة السعودية": حجز 300 كيلوجرام ذهب بمعمل مخالف بجدة

Google+ Print

الرياض- مباشر: كشفت وزارة التجارة والاستثمار ، اليوم الأحد، عن تمكن مأموري الضبط القضائي من ضبط عمالة مخالفة حولت منزلاً إلى معمل غير مرخص لتصنيع الذهب بحي الكندرة جنوب محافظة جدة.

وأوضحت في بيان، أن المعمل يزاول النشاط فيه سبعة عمالة من جنسية آسيوية دون سجل تجاري أو تراخيص مزاولة نشاط المعادن الثمينة، إضافة لعدم توافر "دمغة" علامة تجارية لدى المعمل.

وحجزت الوزارة كميات من مشغولات الذهب تزن 300 كيلو جرام تمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة.

وأغلقت المقر وأحالت المالك والعمالة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم الإحالة إلى القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

https://mci.gov.sa/ar/mediacenter/News/PublishingImages/26-01-20-01-01.jpeg

بعض المشغولات الذهبية المحجوز عليها

https://mci.gov.sa/ar/mediacenter/News/PublishingImages/26-01-20-01-02.jpeg

جانب من عمليات المعمل المُخالف

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار على أهمية نظامية أعمال كافة المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية. 

ترشيحات:

المصرية للاتصالات تكشف حقيقة التصرف في حصتها بفودافون مصر

حاكم مصرف لبنان يرد على استفسار "الحبتور" بشأن التحويلات الدولارية

السعودية تُقر لائحة نشاط تأجير السيارات..بغرامات تصل 5 آلاف ريال

لصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية

إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية

انتظرونا الليلة في الـ11 مساء وحلقة خاصة مع الدكتور حمدي السيد في "من مصر" على cbc

انتظرونا الليلة في الـ11 مساء وحلقة خاصة مع الدكتور حمدي السيد في "من مصر" على cbc

تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

هيئة السوق السعودية تغرّم شركة ساب للتكافل

هيئة السوق السعودية تغرّم شركة ساب للتكافل