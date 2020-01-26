شركة أبحاث تحدد القيمة العادلة لـ"سافكو" عند 80 ريالاً

الرياض ـ مباشر: كشفت أبحاث شركة بلتون المالية، أن نتائج شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، بالربع الرابع من 2019، انخفضت عن توقعاتها، نظراً لتباطؤ الإيرادات.

وحددت شركة الأبحاث، في مذكرة بحثية، اطلع عليها "مباشر"، اليوم الأحد، القيمة العادلة لـ"سافكو" عند 80 ريالاً، وأوصت بالاحتفاظ بالسهم.

وأشارت إلى أن إيرادات الشركة بالربع الرابع من العام الماضي، جاءت أقل من توقعاتها، نتيجة انخفاض المبيعات، ومتوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة نظراً لانخفاض الأسعار العالمية لليوريا.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة خلال عام 2019، تراجع صافي الأرباح نحو 15.53 بالمائة إلى 1.468 مليار ريال، مقابل 1.738 مليار ريال للعام 2018.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الرابع من 2019، بنسبة 40.50 بالمائة إلى 338.26 مليون ريال، مقابل 568.53 مليون ريال، للربع المماثل من العام السابق.

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