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الصحة السعودية: لم نسجّل أي إصابات بـ"كورونا".. وإجراءات احترازية مشددة

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الصحة السعودية: لم نسجّل أي إصابات بـ"كورونا".. وإجراءات احترازية مشددة الصحة السعودية: لم نسجّل أي إصابات بـ"كورونا".. وإجراءات احترازية مشددة

الرياض - مباشر: قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن وزارة الصحة نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا الجديد، وقامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة للمرض في منافذ الدخول للمملكة.

وأضاف الوزير في بيان تلقاه "مباشر" اليوم الأحد؛ أنه يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من جمهورية الصين وأيضاً المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.
 
وأكد الوزير أن موظفي مراكز المراقبة الصحية يقومون بمعاينة جميع القادمين من الصين وقياس علاماتهم الحيوية.

وأكد الوزير أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) في المملكة، موضحاً أن انتقال الفيروس بين البشر يتم عن طريق الرذاذ التنفسي، ولم يتم رصد أي حالة عدوى ناتجة عن التعامل مع البضائع سواءً لهذا الفيروس أو أي فيروس آخر.

وأكد أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها قام بإعداد دليل صحي للتعامل مع الحالات المشتبهة وتجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الوطني بالمركز، إضافةً إلى ذلك صدرت نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها المرض.

يشار إلى أن  مركز القيادة والتحكم أوضح سابقاً أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة: الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج أكد أن بلاده تواجه تحدياً خطيراً جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تواصل حكومته إيجاد سبل لاحتواء هذا المرض.

وأعلنت السلطات في بكين، اليوم الأحد، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا المتفشي في البلاد، حسبما نقل موقع " اليوم".

جدير بالذكر، أن انتشار فيروس كورونا الجديد أودى بحياة 41 شخصاً في الصين، وإصابة أكثر من 1300 على مستوى العالم، معظمهم في الصين.

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