صفقة خاصة على "مشاركة ريت" عند أعلى مستوياته خلال الجلسة

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ صفقة خاصة على صندوق "مشاركة ريت"، عند أعلى مستوى له خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 7.4 مليون ريال، من خلال 800 ألف وحدة، بسعر 9.25 ريال.

وتم تداول الصندوق خلال جلسة الأحد، بين مستويات 9.25 ريال، و9.23 ريال وهو أعلى وأدنى سعر للصندوق، حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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