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المصرية للاتصالات تكشف حقيقة التصرف في حصتها بفودافون مصر

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المصرية للاتصالات تكشف حقيقة التصرف في حصتها بفودافون مصر المصرية للاتصالات تكشف حقيقة التصرف في حصتها بفودافون مصر

القاهرة - مباشر: قالت شركة المصرية للاتصالات (ETEL)، إنها لم تتلقَ ايّ عروض أو أيّ مخاطبات لبيع حصتها في شركة فودافون، وفقاً لما نشر في إحدى الصحف.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة ، الصادر اليوم الأحد، أنها ليس لديها نية لبيع حصتها في شركة فودافون مصر خلال الفترة الحالية.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصادر بقطاع الاتصالات المصري، حول قيام شركة الاتصالات بالتفاوض مع شركة فودافون العالمية لشراء حصتها في فودافون مصر البالغة 55% من أسهم الشركة.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 3.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير/ كانون الأول حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 19 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 17.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت 1.09 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.44 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 5.2 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.04 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

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