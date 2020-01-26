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"النقد العربي": الريال السعودي عملة تسوية بمنصة "بنى" للمدفوعات العربية

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"النقد العربي": الريال السعودي عملة تسوية بمنصة "بنى" للمدفوعات العربية "النقد العربي": الريال السعودي عملة تسوية بمنصة "بنى" للمدفوعات العربية

الرياض - مباشر: يجري صندوق النقد العربي التحضير لإطلاق منصة "بنى" للمدفوعات العربية.

وأعلن صندوق النقد العربي، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي أن منصة "بنى" ستُقدم خدمات المقاصة والتسوية لعملة الريال السعودي، إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأوضح الصندوق في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار التحضير لإطلاق منصة "بنى" للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة.

تجدر الإشارة أن منصة "بنى"، منصة متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

يتوفر لمنصة "بنى" قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة.

يُذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال. 

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