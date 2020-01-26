"معادن": السعودية ستصبح أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية في العالم

الرياض - مباشر: جددت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اتفاقيتها مع وزارة الزراعة السعودية لدى جمهورية بنغلاديش ومؤسسة التطوير الزراعي في بنغلاديش، لإمداد السوق البنغلاديشي بالأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة خلال العام 2020 الأمر الذي يُمثل امتداداً لنجاح العلاقة التجارية بين الطرفين منذ العام 2016.

وقال كبير نواب الرئيس لوحدة أعمال الفوسفات والمعادن الصناعية الاستراتيجية في الشركة، معادن حسن بن مدني العلي، إن "معادن" ماضية في تطوير ورفع إنتاجها خلال السنوات القادمة لتصبح المملكة مصدر رئيس للعالم من الأسمدة الفوسفاتية.

وأضاف، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية- واس، أن تجديد الاتفاقية يؤكد ثقة الأسواق العالمية بالمنتجات السعودية، بما في ذلك منتجات معادن من الأسمدة الفوسفاتية.

وتنفذ الشركة حالياُ مشروعها الثالث لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية لتصل بمنتجاتها من الأسمدة الفوسفاتية إلى 9 ملايين طن سنويا بحلول العام 2025، و ستصبح المملكة ثاني أكبر مُنتج للأسمدة الفوسفاتية ومحور أساس في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي.

وتستثمر معادن حاليا في منجمين للفوسفات شمال المملكة وتنتج نحو 6 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية الأكثر استخداماً على نطاق واسع في الزراعة الحديثة، كالفوسفات ثنائي الأمونيوم والفوسفات احادي الأمونيوم.

وتابع العلي:" تعمل معادن على تلبية جميع متطلبات عملائها عبر العالم، مشيراً إلى التزام معادن بتوفير منتجات أسمدة فوسفاتية السعودية ذات جوده عالية".

وتخطط لإدخال مركّبات فوسفاتية جديدة لتصبح واحدة من كبريات الشركات المُصنّعة والمصدّرة للأسمدة الفوسفاتية في العالم.

وتصدّر معادن منتجاتها من الأسمدة الفوسفاتية إلى أكثر من 25 سوق عالمي في جميع القارات، حيث تسهم منتجاتها في زراعة أكثر من 70 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، ويقدر إنتاجها بنحو 200 مليون طن من الغذاء يكفي لما يقارب 500 مليون إنسان سنوياً.

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