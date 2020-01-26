الإحصاء: صادرات النفط السعودية تهبط 15% في نوفمبر

الرياض ـ مباشر: أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع الصادرات البترولية السعودية، بنحو 15.4 بالمائة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على أساس سنوي.

وتراجعت قيمة الصادرات البترولية السعودية إلى نحو 62.3 مليار ريال في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، مقابل 73.67 مليار ريال بالشهر المماثل من 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات البترولية نحو 8.3 بالمائة، مقارنة بنحو 57.56 مليار ريال خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول 2019.

وبلغ إنتاج السعودية من النفط نحو 9.89 مليون برميل يومياً خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتراجع 3.2 بالمائة، عن الشهر المماثل من 2018.

وتوصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلى اتفاق لزيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل ليصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيض مستوى إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً، بعد التوصل لاتفاق جديد لمنظمة "أوبك".

الصادرات السلعية

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (بترولية وغير بترولية) بالسعودية نحو 14.9 بالمائة، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 79.83 مليار ريال، مقابل 93.85 مليار ريال بالشهر المماثل من 2018.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 78.5.1 بالمائة في نوفمبر / تشرين الثاني 2018 إلى 78.1 بالمائة خلال نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

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