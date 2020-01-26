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الرقم القياسي لأسعار العقارات بالسعودية يرتفع 0.5% بالربع الرابع 2019

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الرياض - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للإحصاء ، اليوم الأحد، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع 2019م.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع 2019 ارتفاعاً نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بـالربع الرابع 2018م.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة جاء محصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكونة للرقم القياسي، بنسبة 0.7 بالمائة لقطاع السكني، بينما تراجع قطاعا التجاري والزراعي بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما.

وذكرت الهيئة، أن متوسط الرقم القياسي العام لأسعار العقارات لعام 2019، تراجع بنسبة 2.7 بالمائة، إلى 80.4 مقارنة مع 82.6 في 2018.

الجدير بالذكر أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات المسجلة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.

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