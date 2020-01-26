الإحصاء السعودية: 42 مليار ريال الفائض التجاري خلال نوفمبر

الرياض – مباشر: سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً تجارياً بلغ نحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار)، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وكشفت هيئة الإحصاء السعودية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الفائض التجاري تراجع بنسبة 23.54 بالمائة، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـمستويات الشهر المماثل من 2018، التي بلغت 54.95 مليار ريال.

وبلغ حجم التجارة السلعية بالسعودية (الصادرات والواردات السلعية)، نحو 117.64 مليار ريال، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقارنة بــ132.77 مليار ريال بالشهر المماثل من 2018.

وسجلت الصادرات السلعية للمملكة نحو 79.83 مليار ريال، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بــ 93.86 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وبلغ حجم الواردات السلعية نحو 37.8 مليار ريال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مقابل 38.9 مليار ريال بالشهر نفسه من 2018.

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