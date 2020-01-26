أخبار عاجلة

معجبو كوبي يوقدون الشموع خارج ملعب أنجلوس ليكرز -
سعودي يمنح شابا سيارة مرسيدس لكرمه ورفضه بيع دراجته -
تمثال لمحمد صلاح في متحف الشمع بلندن -
انتظروا الحلقة قبل الأخيرة لمرحلة الصوت وبس من ‪#MBCTheVoiceKids ‬ السبت 8:30 مساء على #MBCMASR -
تاريخياً.. كيف تتفاعل الأسواق والاقتصاد في أوقات الفيروسات والأمراض المتفشية؟ -
حكومة الهند تحاول بيع حصتها في شركة الطيران المثقلة بالديون -
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية -
بعد تحديه السيسي لأشهر، الفنان محمد علي يرفع الراية البيضاء ويعتزل السياسة -
لماذا أغضبت كلاب حراسة إردوغان الجزائريين؟ -
الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أسمنت الجوف يتصدر تداولات السوق السعودي..مسجلاً أعلى مستوياته بـ4 سنوات

Google+ Print
أسمنت الجوف يتصدر تداولات السوق السعودي..مسجلاً أعلى مستوياته بـ4 سنوات أسمنت الجوف يتصدر تداولات السوق السعودي..مسجلاً أعلى مستوياته بـ4 سنوات

الرياض - مباشر: شهد سهم أسمنت الجوف خلال تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع نشاطاً ملحوظاً استطاع خلالها أن يتصدر الأسهم الأكثر تداولاً في السيولة، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من 4 سنوات.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 6.72 بالمائة إلى مستوى 11.76 نقطة، وهو أعلى مستوى للسهم منذ أغسطس/ آب 2015.

وشهد السهم تداولاً بنحو 65.93 مليون ريال، من خلال تداولات بنحو 5.72 مليون سهم.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.70 بالمائة إلى مستوى 8327.95 نقطة ليفقد نحو 59.52 نقطة، من خلال التداول على 62.50 مليون سهم بقيمة 1.205 مليار ريال، موزعة على 58.94 ألف صفقة.

كانت الشركة أعلنت عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل خسائر قيمتها 18.9 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2018.

ترشيحات:

(تحليل).. شبح "كورونا" يطارد أسواق الأسهم الخليجية

رسمياً.. السعودية تمنح ترخيص مزاولة النشاط لبنك صيني

السعودية تحرز تقدماً بمؤشر مدركات الفساد بـ2019.. وتصبح الـ10 بمجموعة العشرين

تعميم من الطيران المدني السعودية لمطارات المملكة بشأن "كورونا"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية

إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية

تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

هيئة السوق السعودية تغرّم شركة ساب للتكافل

هيئة السوق السعودية تغرّم شركة ساب للتكافل

"تداول" تعلن إدراج أدوات دين للحكومة السعودية بـ6 مليارات ريال

"تداول" تعلن إدراج أدوات دين للحكومة السعودية بـ6 مليارات ريال