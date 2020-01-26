أسمنت الجوف يتصدر تداولات السوق السعودي..مسجلاً أعلى مستوياته بـ4 سنوات

الرياض - مباشر: شهد سهم أسمنت الجوف خلال تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع نشاطاً ملحوظاً استطاع خلالها أن يتصدر الأسهم الأكثر تداولاً في السيولة، ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من 4 سنوات.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 6.72 بالمائة إلى مستوى 11.76 نقطة، وهو أعلى مستوى للسهم منذ أغسطس/ آب 2015.

وشهد السهم تداولاً بنحو 65.93 مليون ريال، من خلال تداولات بنحو 5.72 مليون سهم.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.70 بالمائة إلى مستوى 8327.95 نقطة ليفقد نحو 59.52 نقطة، من خلال التداول على 62.50 مليون سهم بقيمة 1.205 مليار ريال، موزعة على 58.94 ألف صفقة.

كانت الشركة أعلنت عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل خسائر قيمتها 18.9 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2018.

ترشيحات:

(تحليل).. شبح "كورونا" يطارد أسواق الأسهم الخليجية

رسمياً.. السعودية تمنح ترخيص مزاولة النشاط لبنك صيني

السعودية تحرز تقدماً بمؤشر مدركات الفساد بـ2019.. وتصبح الـ10 بمجموعة العشرين

تعميم من الطيران المدني السعودية لمطارات المملكة بشأن "كورونا"