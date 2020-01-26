السوق السعودي يواصل خسائره بالتعاملات المبكرة بفعل القياديات

الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بالتعاملات المبكرة لجلسة اليوم الأحد، ليواصل خسائره، بفعل الأداء السلبي لقطاعات البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.60 بالمائة إلى مستوى 8335.20 نقطة ليفقد نحو 51.73 نقطة.

وجرى التعامل على 33.87 مليون سهم بقيمة 656.87 مليون ريال موزعة على 31.63 صفقة.

وتصدر سهم مجموعة السريع قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.9 بالمائة، وتلاه سهم أسمنت الجوف بنسبة 5.08 بالمائة، وتلاهما سهم طباعة وتغليف بنسبة 3.57 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم كيان السعودية بنسبة 3.95 بالمائة، وتلاه سهم بترورابغ بنسبة 2.65 بالمائة، كما انخفض أداء سهم بتروكيم بنسبة 2.36 بالمائة.

وكان سهم كيان السعودية الأنشط من ناحية الأحجام بنحو 3.566 مليون سهم، فيما كان سهم أرامكو الأنشط من ناحية السيولة بنحو 43.30 مليون ريال.

وتصدر القطاعات المتراجعة قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.08 بالمائة، والطاقة بنسبة 0.98 بالمائة وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.55 بالمائة.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 0.5 بالمائة، بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، في ظل هبوط أغلب القطاعات، بقيادة البنوك والاتصالات والمواد الأساسية.

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