أرباح "سدافكو" ترتفع 27% بالربع الثالث المنتهي في ديسمبر

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، خلال الربع الثالث للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، نحو 26.95 بالمائة، مقارنة بـالفترة نفسها من 2018.

وكشفت البيانات المالية للشركة، على "تداول"، اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 68.06 مليون ريال، مقابل 53.6 مليون ريال للربع الثالث المنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأوضحت الشركة، أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل رئيسي لزيادة المبيعات، وتقليل الخصومات والكفاءة في الإنتاج على الرغم من التضخم في تكلفة المواد الخام.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع نتيجة زيادة الاستثمار في الإعلانات والعروض الترويجية، وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بسبب زيادة رسوم الوافديين.

وعلى مستوى تسعة أشهر، أظهرت بيانات الشركة، ارتفاع صافي الأرباح نحو 21.35 بالمائة، بالأشهر التسعة الأولى من 2019، إلى نحو 191.1 مليون ريال، مقابل 157.48 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وتنتهي السنة المالية للشركة بنهاية مارس من كل عام.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني، المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول 2019، نحو 21 بالمائة، إلى 65.19 مليون ريال، مقابل 53.83 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2018.

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