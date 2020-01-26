أخبار عاجلة

معجبو كوبي يوقدون الشموع خارج ملعب أنجلوس ليكرز -
سعودي يمنح شابا سيارة مرسيدس لكرمه ورفضه بيع دراجته -
تمثال لمحمد صلاح في متحف الشمع بلندن -
انتظروا الحلقة قبل الأخيرة لمرحلة الصوت وبس من ‪#MBCTheVoiceKids ‬ السبت 8:30 مساء على #MBCMASR -
تاريخياً.. كيف تتفاعل الأسواق والاقتصاد في أوقات الفيروسات والأمراض المتفشية؟ -
حكومة الهند تحاول بيع حصتها في شركة الطيران المثقلة بالديون -
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية -
بعد تحديه السيسي لأشهر، الفنان محمد علي يرفع الراية البيضاء ويعتزل السياسة -
لماذا أغضبت كلاب حراسة إردوغان الجزائريين؟ -
الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

لافروف: الجيش السوري استعاد معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق

Google+ Print
لافروف: الجيش السوري استعاد معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق لافروف: الجيش السوري استعاد معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق

جي بي سي نيوز :-  أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجيش السوري، استعاد السيطرة على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق.

وقال لافروف في مستهل لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا، بيدرسون، اليوم الجمعة إن "الوضع يتحسن على أرض الواقع، فالمنطقة، التي يسيطر عليها الإرهابيون تتقلص​​​. واستعادت السورية السيطرة على جزء كبير من الحدود مع العراق وتركيا".

وأضاف: "وبالطبع، يستمر العمل للتغلب على فلول الجماعات الإرهابية في كل من منطقة إدلب وشمال شرق البلاد".

كما اتهم وزير الخارجية الروسي الجماعات الإرهابية بإعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا والاستحواذ عليها عند إدخالها.

من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن 50% من السوريين بعيدون عن منازلهم، مشيرا إلى أنه سيبحث جميع القضايا مع السلطات السورية لدى وصوله إلى دمشق يوم الأربعاء.

 

RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مباشر.. احتجاجات في بيروت ضد الحكومة اللبنانية الجديدة

مباشر.. احتجاجات في بيروت ضد الحكومة اللبنانية الجديدة

بالفيديو : الجيش اللبناني يتدخل لمنع المحتجين من اقتحام مقر الحكومة في بيروت

بالفيديو : الجيش اللبناني يتدخل لمنع المحتجين من اقتحام مقر الحكومة في بيروت

بعد 118 عاما.. الحكومة تنجح في حل ملف تعويضات أهالي النوبة

بعد 118 عاما.. الحكومة تنجح في حل ملف تعويضات أهالي النوبة

الأمم المتحدة تنتقد الحكومة العراقية فيما أسمته غياب المساءلة وعدم الحسم فيما يخص مطالب المحتجين

الأمم المتحدة تنتقد الحكومة العراقية فيما أسمته غياب المساءلة وعدم الحسم فيما يخص مطالب المحتجين