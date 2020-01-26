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"رعاية" توصي بتوزيع ريالين للسهم عن العام 2019

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"رعاية" توصي بتوزيع ريالين للسهم عن العام 2019 "رعاية" توصي بتوزيع ريالين للسهم عن العام 2019

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019م، بواقع ريالين للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" اليوم الأحد، أن قيمة التوزيعات 89.7 مليون ريال، يتم توزيعها على 44.85 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح، للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، التي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً.

كما نوهت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق.

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