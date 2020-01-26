"الكابلات" تعلن عن تغطية أسهم الطرح المتبقي بنسبة 357%

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الكابلات السعودية، عن تغطية أسهم الطرح المتبقي بنسبة 357 بالمائة، ببيع نحو 10.56 مليون سهم، بمتوسط سعر 13.04 ريال للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها بلغ نحو 136.1 مليون ريال.

وأشارت إلى أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم، بلغ 30.5 مليون ريال.

كما نوهت الشركة إلى أنه سيتم إيداع الأسهم في حسابات المساهمين بتاريخ 5 فبراير/شباط 2020.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق عن الاكتتاب بنحو 14.44 مليون سهم، من الأسهم الجديدة المطروحة، من إجمالي 25 مليون سهم، بقيمة إجمالية 144.4 مليون ريال، بنسبة تغطية 57.76 بالمائة.

وبدأت فترة تداول حقوق الأولوية، وفترة الاكتتاب بالأسهم الجديدة، بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2020، واستمرت فترة تداول حقوق الأولوية حتى 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، وامتدت فترة الاكتتاب حتى 16 من الشهر نفسه.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، في اجتماعها مطلع العام 2020، زيادة رأس المال؛ بطرح أسهم حقوق أولوية.

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