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"البابطين" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع السعودي للاستثمار

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"البابطين" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع السعودي للاستثمار "البابطين" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع السعودي للاستثمار

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوسطة الأجل، مع البنك السعودي للاستثمار بنظام المرابحة الإسلامي، بقيمة 100 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أن مدة القرض 3 سنوات يبدأ بتاريخ 23 يناير / كانون الثاني الجاري، على أن يتم سداد القرض بأقساط شهرية.

وأشارت إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل احتياجات الشركة المستقبلية.

كما بينت أن الأثر المالي سوف يظهر على التدفقات النقدية للشركة خلال النصف الأول من عام 2020 والأعوام القادمة.

وقرر مجلس إدارة "البابطين"، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، زيادة رأسمال شركة الإنارة المتكاملة، المملوكة لها بنسبة 100 بالمائة.

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