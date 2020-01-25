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موتورولا قد تطلق هاتفًا ذكيًا مع قلم إلكتروني

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نشر صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر (إيفان بلاس) تغريدة عن هاتف ذكي جديد من موتورولا باسم (إيدج بلس) Edge+، سيكون مرتفع المواصفات.

ووفقًا للتغريدة التي نشرها بلاس – والتي شملت صورة للهاتف – سيأتي الجهاز مع قلم إلكتروني، ليكون أول هاتف تطلقه شركة موتورولا – المملوكة لشركة لينوفو الصينية – يدعم هذه المزية. وفيما عدا ذلك، تُظهر الصورة هاتفًا مع حواف ضيقة وشاشة تملأ الواجهة، حتى أن الكاميرا الأمامية تأتي ضمن الشاشة.

وذكر بلاس في تغريده أن الهاتف سيُباع عن طريق شركة الاتصالات الأمريكية Verizon، ولكنه لم يقدم أي تفاصل أخرى تتعلق بالهاتف.

يُشار إلى أن قلة من الشركات توفر القلم الإلكتروني مع هواتفها، وتعد شركة سامسونج الكورية أشهرها مع سلسلة (جالاكسي نوت) Galaxy Note.

موتورولا قد تطلق هاتفًا ذكيًا مع قلم إلكتروني

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