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يوتيوب يصبح قناة البث الحصرية لألعاب Call of Duty و Overwatch

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يوتيوب يصبح قناة البث الحصرية لألعاب Call of Duty و Overwatch يوتيوب يصبح قناة البث الحصرية لألعاب Call of Duty و Overwatch

أعلنت شركتا (أكتيفيجن بليزارد) Activision Blizzard وجوجل يوم الجمعة عن توقع شراكة إستراتيجية متعددة السنوات بهدف تستفيد الأولى من منصة الحوسبة السحابية التابعة للأخيرة في تشغيل ألعاب الفيديو.

وأوضحت الشركتان في بيان: “ستعمل (جوجل كلاود) Google Cloud موفرًا مفضلًا للبنية الأساسية لاستضافة ألعاب (أكتيفيجن بليزارد) ليكون يوتيوب الشريك الحصري للبث في جميع أنحاء العالم، باستثناء الصين، وعليه ستُبث مباشرة البطولات والأحداث الرياضية الشعبية، بما في ذلك: Overwatch League، و Call of Duty League، و Hearthstone Esports، والمزيد”.

وقالت (أكتيفيجن بليزارد) في البيان: “مع مئات الملايين من المستخدمين النشطين شهريًا في جميع أنحاء العالم، سعت (أكتيفيجن بليزراد) إلى شريك للمساعدة في تحسين البنية الأساسية للألعاب، بالإضافة إلى تقديم تجارب فائقة الجودة للاعبين”. وأضاف: “تحولت الشركة إلى Google Cloud نظرًا لحضورها العالمي الموثوق للغاية، وتحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتزامها بالمصدر المفتوح، وإنشاء منصة لبناء ابتكارات الألعاب في المستقبل”.

وقال (سونيل ريان) – رئيس قسم الألعاب لدى (جوجل كلاود): “لقد عملنا عن كثب مع (أكتيفيجن بليزارد) على مدار الأعوام القليلة الماضية عبر ألعاب الهواتف المحمولة لتعزيز قدراتها التحليلية وتجربة اللاعب الشاملة”. وأضاف: “إننا متحمسون الآن لتوسيع علاقتنا والمساعدة في تشغيل واحدة من أكبر مطوري اللعبة والأكثر شهرة في العالم”.

وبالإضافة إلى ذلك، ابتداءً من هذا الأسبوع، سيستضيف يوتيوب البث المباشر الرسمي لبطولات وأحداث الرياضات الشهيرة في (أكتيفيجن بليزارد)، بما في ذلك: Call of Duty League التي أُنشئت حديثًا، و Overwatch League، و Hearthstone Esports والمزيد.

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وبدأ موسم Call of Duty League الافتتاحي يوم أمس الجمعة مع 12 فريقًا يتنافسون في مدينة مينيسوتا الأمريكية، وسيتبع موسم 2020 للعبة Overwatch League في 8 شباط/فبراير الماضي. وسيجري بث جميع المسابقات على قناة يوتيوب الخاصة بكل دوري، وستشمل المحفوظات وغيرها من المحتوى الخاص.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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