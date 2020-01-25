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تعميم من الطيران المدني السعودية لمطارات المملكة بشأن "كورونا"

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الرياض – مباشر: أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، اليوم السبت، اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

وقالت هيئة الطيران المدني، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها "اتخذت، بالتعاون مع وزارة الصحة، إجراءات وقائية احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة".

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن الإجراءات "تشمل الرحلات المباشرة وغير المباشرة بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس في جنوب الصين".

وأفادت هيئة الطيران المدني ، بأن هذه التدابير جاءت بعد الإعلان عن ظهور الفيروس.

وأصدرت الهيئة تعميماً إلى المطارات والناقلات الجوية المشغِّلة بالمملكة، يشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، خصوصاً للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بوجود الفيروس فيها.

جدير بالذكر أن انتشار فيروس كورونا الجديد أودى بحياة 41 شخصاً في الصين، وإصابة أكثر من 1300 على مستوى العالم، معظمهم في الصين.

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