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لينوفو تطلق حاسوبها اللوحي Lenovo M10

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أطلقت شركة لينوفو حاسوبها اللوحي الجديد (لينوفو إم 10) Lenovo M10 الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة، ويتوفر بسعر لا يتعدى 200 دولار أمريكي.

ويقدم الحاسوب شاشة من نوع IPS بقياس 10.1 بوصات وبدقة 1920×1200 بكسل مع حواف عرضية. كما يقدم معالجًا من نوع سنابدراجون 450 من كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

لينوفو تطلق حاسوبها اللوحي Lenovo M10

ويأتي الحاسوب مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ومكبري صوت استريو على الواجهة. وعلى ظهره، هناك 8 ميجابكسل. وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 باي من جوجل.

ومع أن مواصفات الحاسوب منخفضة، إلا أن بطاريته تأتي مع سعة كبيرة قدرها 7,000 ميلي أمبير/ساعة. وهو يتوفر في الهند بسعر يعادل 196 دولارًا أمريكيًا. ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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لينوفو تطلق حاسوبها اللوحي Lenovo M10

البوابة العربية للأخبار التقنية

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