تطوير روبوتات للعمل في وظائف حقيقية وتقنية لتقليل الضوضاء داخل السيارات والمزيد 

شركة (هيونداي) Hyundai تطور تقنية جديدة، وبوسطن دينامكس تطور برمجيات لروبوتات تعمل في وظائف حقيقية.. هل فاتك ما حدث خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

بوسطن ديناميكس تطور برمجيات لتخصيص عمل روبوتات Spot:

من المحتمل أن تكون قد شاهدت مؤخرًا مقاطع الفيديو الخاصة بروبوت (Spot) التابع لشركة بوسطن ديناميكس Boston Dynamics يفتح أبوابًا، ويختبئ في مواقف السيارات. ولكن قبل بضعة أشهر تمكن 75 روبوت من بدء العمل في وظائف حقيقية في أماكن مثل: شركات المقاولات وأعمال التعدين، وبالأمس أصدرت بوسطن ديناميكس أدوات تطوير برمجيات تسمح للشركات بتخصيص الروبوت (Spot) لاحتياجاتها بشكل أكبر.

يقول (مايكل بيري) Michael Perry نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة بوسطن ديناميكس، كمثال على الكيفية التي يمكن أن يساعد بها الروبوت Spot: تستعين صناعة التعدين الآن بالمركبات الذاتية القيادة التي تسير في الأنفاق تحت الأرض؛ ولكن إذا حدث خلل في جهاز استشعار أو علقت سيارة بين الصخور ستتوقف العملية بأكملها حتى يتمكن المختصون من حل المشكلة بأمان.

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بينما مع الروبوت Spot يمكن للمشغل البشري البقاء على مسافة آمنة ومتابعته، كما بإمكان روبوتات متقدمة مثل Spot معالجة الوظائف التي لا يستطيع البشر القيام بها.

هيونداي تطور تقنية لإلغاء الضوضاء في أحدث سياراتها:

تتميز معظم السيارات الفاخرة بتضمنها العديد من الخصائص التي تتحكم في الضوضاء على طول الطريق لتوفير رحلة هادئة؛ وعادةً ما تُستخدم الميكروفونات في المقصورة لالتقاط الضوضاء المحيطة، والتي تمر من خلال معالج لتوليد موجة صوت معاكسة ثابتة يتم بثها عبر مكبرات صوت الاستريو في السيارة.

ولكن وفقًا لشركة هيونداي؛ فإن هذه الأنظمة تعتبر جيدة للتخلص من ضوضاء المحركات؛ حيث يختلف ضجيج الإطارات باختلاف السرعة، وهذا يتطلب نظام أكثر ذكاءً لعزل الضوضاء.

لذلك قامت هيونداي بتثبيت مقياس تسارع لحساب الاهتزازات، ومكبرات صوت، ومعالج الإشارة الرقمية لتحليل الإشارات الكاملة في سيارة Genesis GV80 SUV الجديدة، مما يعطي كل مقعد إشارة مخصصة مصممة وفقًا لما تكتشفه ميكروفونات السيارة الداخلية في كل موقف، لتقوم بخفض الضوضاء داخل المقصورة إلى النصف.

حقيقة سريعة؛ 11 مليون شخص محتجزين في مدينة (ووهان) الصينية:

يعيش 11 مليون شخص في مدينة (ووهان) Wuhan الصينية التي أصبحت الآن مغلقة بسبب انتشار فيروس كورونا الغامض ولكن هل سيعمل إغلاق المدينة ومنع السفر منها أو إليها على توقف انتشار المرض؟

للآسف؛ حتى الآن الخبراء غير متأكدين من ذلك، ففي خلال الأيام القليلة الماضية؛ ارتفع عدد الحالات المصابة من العشرات إلى أكثر من 500، بما في ذلك 17 حالة وفاة.

وتم الآن تأكيد ظهور حالات إصابة في اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ولكن هذا لا يكفي لتحديد مقدار التهديد العالمي الذي يمثله الفيروس الذي يطلق عليه اسم (2019-nCoV)، كما يتطلب الأمر تقييمًا كيفية انتقال الفيروس بين الأشخاص بشكل أفضل.

وتطلب منظمة الصحة العالمية مزيدًا من التفاصيل من الصين حول عدد الحالات المتنامية بسرعة. على وجه التحديد؛ تود منظمة الصحة أن ترى بيانات حول متى بدأت الأعراض تظهر على المرضى، حتى تتمكن من البدء في حساب مدى سرعة انتقال الفيروس بين السكان.

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انتشر في الفترة الأخيرة مصطلح (ريادة الأعمال الرقمية) Digital entrepreneurship؛ وهو مصطلح يصف كيف سيتغير مجال ريادة الأعمال مثلما تغيرت الكثير من المجالات بفضل التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده.

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نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

يعتبر إرسال الرسائل هو أكثر شيء نقوم به من خلال أجهزتنا الإلكترونية على مدار اليوم، ولكن هل تساءلت لمرة واحدة عن احتمالية اعتراض أحدهم لهذه الرسائل أو اختراق أجهزتك للإطلاع على أسرارك؟

لحسن الحظ؛ هناك الكثير من الطرق المتاحة لتأمين رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي ترسلها يوميًا من أجهزتك؛ والتي يمكنك التعرف عليها من هنا.