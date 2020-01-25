أخبار عاجلة

تاريخياً.. كيف تتفاعل الأسواق والاقتصاد في أوقات الفيروسات والأمراض المتفشية؟ -
حكومة الهند تحاول بيع حصتها في شركة الطيران المثقلة بالديون -
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية -
بعد تحديه السيسي لأشهر، الفنان محمد علي يرفع الراية البيضاء ويعتزل السياسة -
لماذا أغضبت كلاب حراسة إردوغان الجزائريين؟ -
الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا -
انتظرونا الليلة في الـ11 مساء وحلقة خاصة مع الدكتور حمدي السيد في "من مصر" على cbc -
لعشاق الأكل الهندي.. أسهل وأسرع طريقة لعمل تشيكن باتر مع الشيف أمل البنا -
أشرف عبد العزيز: هناك فرق بين الشك والغيرة -
الكاتبة الصحفية سحر الجعار: الغيرة هي الجانب السلبي لأي علاقة ارتباط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

جابر : لم تُسجل أيّ حالة كورونا في الأردن

Google+ Print
جابر : لم تُسجل أيّ حالة كورونا في الأردن جابر : لم تُسجل أيّ حالة كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الأردن لم يسجل حتى اللحظة أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد الذي ظهر في الصين أخيراً، لافتاً إلى تفعيل حالة الطوارئ لدى المنظومة الصحية، ووضع الكوادر والمرافق بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بحجم انتشار هذا الفيروس.

وبين جابر، خلال ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً للجنة الوطنية للأوبئة وممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات المعنية مساء اليوم الجمعة في وزارة الصحة، أنه تم تفعيل البروتوكولات الطبية المعدة مسبقاً للتعامل مع أيّ حالة يشتبه بإصابتها بهذا الفايروس من جهة الكوادر الطبية المدربة والقادرة على التعامل بكفاءة مع هذا النوع من الأمراض.

وشدد جابر خلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية والخارجية والتربية والتعليم والسياحة والزراعة وهيئة تنشيط السياحة ومديرية الأمن العام على تفعيل إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية والمطارات واستخدام الماسحات الحرارية للتأكد من سلامة المسافرين القادمين على متن الرحلات القادمة من دول شرق آسيا.

كما أكد جابر على التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على تطورات انتشار الفيروس وبروتوكولات الوقاية والعلاج.

ولفت جابر إلى أن وزارة الصحة ستكثف بالتعاون مع وسائل الإعلام المحلية نشر المعلومات التوعوية للوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام كإحدى الإجراءات الوقائية الضرورية، مشيراً إلى دور وسائل الإعلام الرئيس في التثقيف والتوعية وعدم إثارة حالة من الهلع.

وكانت اللجنة الوطنية للأوبئة قد عقدت اجتماعاً أولياً أمس الخميس، تبعه اجتماع موسع مساء اليوم في أعقاب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي في الصين التي فرضت حجراً صحياً على عدد من المدن، بالإضافة إلى إعلان عدة دول خضوع المسافرين القادمين على متن رحلات من شرق آسيا للفحص الحراري تحسباً لانتقال الفيروس.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو : الجيش اللبناني يتدخل لمنع المحتجين من اقتحام مقر الحكومة في بيروت

بالفيديو : الجيش اللبناني يتدخل لمنع المحتجين من اقتحام مقر الحكومة في بيروت

بالفيديو : اشتباكات قرب السراي الحكومي ببيروت.. والأمن يطلق الغاز

بالفيديو : اشتباكات قرب السراي الحكومي ببيروت.. والأمن يطلق الغاز

فيديو : العرموطي يهاجم قانون الشراكة بين القطاعين ويسأل : ماذا نفعل بالقانون القديم ؟

فيديو : العرموطي يهاجم قانون الشراكة بين القطاعين ويسأل : ماذا نفعل بالقانون القديم ؟

المؤشر الأردني لثقة المستثمر يتراجع نهاية ايلول الماضي

المؤشر الأردني لثقة المستثمر يتراجع نهاية ايلول الماضي