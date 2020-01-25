أخبار عاجلة

تاريخياً.. كيف تتفاعل الأسواق والاقتصاد في أوقات الفيروسات والأمراض المتفشية؟ -
حكومة الهند تحاول بيع حصتها في شركة الطيران المثقلة بالديون -
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية -
بعد تحديه السيسي لأشهر، الفنان محمد علي يرفع الراية البيضاء ويعتزل السياسة -
لماذا أغضبت كلاب حراسة إردوغان الجزائريين؟ -
الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا -
انتظرونا الليلة في الـ11 مساء وحلقة خاصة مع الدكتور حمدي السيد في "من مصر" على cbc -
لعشاق الأكل الهندي.. أسهل وأسرع طريقة لعمل تشيكن باتر مع الشيف أمل البنا -
أشرف عبد العزيز: هناك فرق بين الشك والغيرة -
الكاتبة الصحفية سحر الجعار: الغيرة هي الجانب السلبي لأي علاقة ارتباط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مركز خليجي يتلقى 16طلب تحكيم تجاري بـ62.5مليون دولار خلال 2019

Google+ Print
مركز خليجي يتلقى 16طلب تحكيم تجاري بـ62.5مليون دولار خلال 2019 مركز خليجي يتلقى 16طلب تحكيم تجاري بـ62.5مليون دولار خلال 2019

مباشر: تسلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) 16 طلب تحكيم بقيمة إجمالية بلغت نحو 62.5 مليون دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن الأطراف (أفراداً أو شركات) شملت مختلف الجنسيات من (مملكة البحرين، والمملكة العربية ، وجمهورية الهند، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة).

وقال عضو مجلس الإدارة ممثل مملكة البحرين بالمركز سامي زينل، إنه "تم فحص الطلبات والتأكد من اختصاص المركز فيها وتم تحريك معظمها بعد أن استوفت جميع الإجراءات ودخلت مرحلة الخصومة، وتعلقت المنازعات المسجلة حول عقود الاكتتاب، وعقود التطوير العقاري، والعقود الهندسية، وعقد بيع (شراء شقة)، وعقود توريد البضائع، وعقود تنفيذ المشاريع".

ونوه زينل بأن المركز يشهد في السنوات الأخيرة نمواً متصاعداً في وتيرة تسجيل المنازعات، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون.

وبالرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، فإن وتيرة الطلبات التي يتلقاها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من البحرين مقراً له في ازدياد مطرد، بحسب ممثل البحرين بمركز دار القرار.

 

ترشيحات

"الغرف الخليجية" يدعو لاستكمال متطلبات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي

تقرير: الخام الثقيل لايزال يتداول بأسعار أعلى من النفط الخفيف

حاكم مصرف لبنان يرد على استفسار "الحبتور" بشأن التحويلات الدولارية

عُمان.. إنتاج الغاز ووارداته يتجاوز 42مليار متر مكعب نوفمبر 2019

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية

إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية

تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

هيئة السوق السعودية تغرّم شركة ساب للتكافل

هيئة السوق السعودية تغرّم شركة ساب للتكافل

"تداول" تعلن إدراج أدوات دين للحكومة السعودية بـ6 مليارات ريال

"تداول" تعلن إدراج أدوات دين للحكومة السعودية بـ6 مليارات ريال