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"النفط الليبية" تكشف خسائر إغلاق 5 حقول خلال 6 أيام

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مباشر: أعلنت مؤسسة النفط الليبية خسائرها خلال 6 أيام من إعلان حالة القوة القاهرة في 5 حقول للخام.

وقالت المؤسسة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، إن حجم الإنتاج اليومي انخفض من مستوى 1.04 مليون برميل في 18 يناير / كانون الثاني الجاري إلى 320.154 ألف برميل في 23 يناير الجاري.

كانت المؤسسة قد أعلنت السبت الماضي، حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وأظهر إنفوجراف نشرته المؤسسة، أن الفاقد اليومي من الإنتاج في الحقول المعلن بها حالة القوة القهرية زاد من 179.680 ألف برميل يومياً في 18 يناير إلى مستوى 899.846 ألف برميل يومياً في 23 من ذات الشهر.

ونوهت المؤسسة، إلى أن الخسائر المالية اليومية بلغت 11.8 مليون دولار في 18 يناير، وارتفعت إلى مستوى 58.9 مليون دولار في 23 من ذات الشهر.

ويشار، إلى أن متوسط الإنتاج اليومي سجل 1.200 مليون برميل يومياً قبل إعلان القوة القاهرة.

ويوضح الإنفوجراف التالي خسائر الإنتاج جراء وقف الإنتاج:

 

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مباشر (اقتصاد)

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