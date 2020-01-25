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ألمانيا تمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وسام "سانت جورج"

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ألمانيا تمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وسام "سانت جورج" ألمانيا تمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وسام "سانت جورج"

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية، أن مهرجان دار أوبرا دريسدن الذي يقام في مدينة دريسدن الألمانية، قد قام بمنح الرئيس المصري عبد الفتاح وسام “سانت جورج”، وذلك تقدير لجهود السيسي في صنع السلام في منطقة شمال أفريقيا.

السيسي يحصل على وسام ألماني

وقد أعلن الاتحاد الذي يقوم بتنظيم المهرجان أن وفدا من المهرجان سوف يقوم بتسليم الرئيس السيسي الجائزة من فئة السياسة والثقافة، وذلك يوم غد الأحد في القاهرة.

وقد ذكر الاتحاد أنه بذلك التكريم فقد تم تكريم رجل يحمل الأمل ويقوم بتشجيع القارة السمراء، وأشاد بجهود الرئيس المصري في العمل على مد جسور متميزة وصناعة السلام في منطقة شمال إفريقيا ذات الأزمات الصعبة.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد تقلد هذا الوسام في عام 2009، كما حصل الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على الوسام ذاته عام 2017، يذكر أن هذا الوسام هو عبارة عن نسخة مقلدة من قلادة من عصر الباروك، رسم عليها القديس جورج وهو يقتل حيوان التنين ويعلن انتصار الخير على الشر.

 

دليل مصر

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