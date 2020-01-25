"الغرف الخليجية" يدعو لاستكمال متطلبات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي

الرياض – مباشر: دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، سعود بن عبدالعزيز المشاري، إلى ضرورة السعي لإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك بين دول المجلس، خاصة تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الغرف، بقرار إطلاق جمارك المملكة العربية السعودية مؤخرًا مشروع خدمة حجز المواعيد للشاحنات في المنافذ البرية بهدف تسهيل حركة نقل البضائع من المنافذ البرية وفي وقت قصير، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ووصف الخطوة بالمهمة على الحركة التجارية وانسياب السلع والبضائع بين المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين مما يساهم في تحفيز التشغيل في المنافذ بالسعة الكاملة على مدار الساعة، ومما يسهم في تسريع عمليات دخول وخروج الشاحنات ويرفع الطاقة التشغيلية ويجعل المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

يذكر أنه تم تطبيق هذه الخدمة على عدة مراحل وستكون المرحلة الأولى هي منفذ جسر الملك فهد للشاحنات الصادرة أو العابرة لمملكة البحرين والثاني منفذ البطحاء للشاحنات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة للمملكة العربية السعودية.

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