شركة سعودية تستعرض فرص استثمار الأجانب في النقل المدرسي بالمملكة

الرياض – مباشر: استعرضت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، فرص استثمار الأجانب في قطاع النقل المدرسي بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال مشاركتها بمعرض "بت" في لندن 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فهد بن فوزان الشايع، إنها تسعى في المعرض إلى إبراز التطور الكبير في مجال النقل المدرسي في المملكة، بشأن اتساع التغطية الجغرافية للخدمة في مناطق المملكة كافة، والتي تقدم لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة يدرسون في ما يزيد على ١٨ ألف مدرسة، وكذا ما يتعلق بتجويد الخدمة المقدمة، وفقا لبيان الشركة اليوم السبت.

وأضاف الشايع: لقد حرصنا في هذه المشاركة على تسويق الفرص الاستثمارية التي من شأنها تحقيق أهدافنا الإستراتيجية، ومن ذلك توطين صناعة الحافلات في المملكة حيث وصل الأسطول حاليًا لما يزيد على 25 ألف حافلة ومركبة.

وأشار الشايع إلى أن الشركة تسعى إلى استقطاب معاهد لتأسيس أكاديمية لتدريب سائقي الحافلات المدرسية؛ لإكسابهم مهارات متطورة في القيادة الآمنة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمشغلين لتقديم خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات.

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