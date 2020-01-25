ترامب : الكشف عن «صفقة القرن» قبل الثلاثاء المقبل

جى بي سي نيوز - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عزمه الكشف خطّته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، قبل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية قبيل هبوطها في فلوريدا "على الأرجح سننشرها قبل ذلك بقليل"، مضيفا أنها "خطة ممتازة أرغب فعلاً بالتوصل إلى اتفاق"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات بين إدارته والفلسطينيين الذين أعلنوا مسبقاً رفضم للخطة، أجاب ترمب بصيغة مبهمة، قائلا :"لقد تحدّثنا معهم بإيجاز"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتابع "أنا واثق من أنّهم قد يردّون في بادئ الأمر بصورة سلبية لكنها (الخطة) في الحقيقة إيجابية للغاية بالنسبة لهم".

وكان ترامب قد وصف في وقت سابق التقارير حول قرب إعلان صفقة القرن بأنها "تكهنات". وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني جانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل".

وأضاف ترامب: "التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات".

بدوره، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس في انتخابات الكنيست المقررة في 2 مارس المقبل، سيزوران واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة القرن.

واستبقت السلطة الفلسطينية تصريح ترامب بتجديد رفضها لخطة السلام الأمريكية، وذلك في أعقاب الإعلان عن دعوة القادة الاسرائيليين إلى واشنطن.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيان "نؤكد مرة أخرى رفضنا القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي".

وأضاف أبو ردينة "نجدد التأكيد على موقفنا الثابت الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع "إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة اجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال". ومضى قائلا: "نحذر إسرائيل والإدارة الأمريكية من تجاوز الخطوط الحمراء".

كما توعدت حركة "حماس" الفلسطينية بإفشال الخطة الأمريكية. وقالت "حماس" في بيان إن "كل محاولات تمرير هذه الصفقة، سيتحطم على صخرة مقاومة شعبنا وصموده".

من جانبها، رأت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية أن إعلان ترامب عزمه نشر "صفقة القرن" بمثابة "هدية القرن" لنتنياهو.

وأوضحت الصحيفة أنها هدية لعدة أسباب، أبرزها أن الكنيست سيجري الثلاثاء المقبل تصويتًا مصيريًا على طلب نتنياهو بالحصانة من المحاكمة بسبب جرائمه المزعومة بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة. متسائلة هل يتراجع "أزرق أبيض" الآن عن طلب عقد الجلسة بسبب القمة في واشنطن أم أنه سيتمسك بموقفه.

ورجحت الصحيفة أن يقدم ترامب وفريقه المعني بالصفقة بقيادة صهره جاريد كوشنر تفاصيل الخطة إلى نتنياهو وغانتس ثم يمهدان الطريق لضم غور الأردن وربما أكثر".

المصدر : الشروق