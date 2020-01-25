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وفاة مؤسس شبكة إذاعة القرآن الكريم الإعلامي محمد عبد العزيز

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وفاة مؤسس شبكة إذاعة القرآن الكريم الإعلامي محمد عبد العزيز وفاة مؤسس شبكة إذاعة القرآن الكريم الإعلامي محمد عبد العزيز

في صباح يوم السبت قد توفى مؤسس ورئيس إذاعة القرآن الكريم الإذاعي الكبير محمد عبد العزيز عبد الدايم، الذي قد تقلد العمل بها بعد حوالي 3 سنوات تقريبا وقد كانت تذيع التلاوة القرآنية وذلك دون تقديم أو تعقيب.

وفاة مؤسس إذاعة القرآن الكريم

وقد بدأ الإذاعي الكبير محمد عبد العزيز عبد الدايم رئيس ومؤسس شبكة إذاعة القرآن الكريم رحمة الله عليه عمله بأول مذيع ديني وذلك بعد تخرجه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وكان يرتدي العمامة الأزهرية، وأيضا كان متمكن من اللغة العربية.

وقد تولى الإذاعي محمد عبد العزيز عبد الدايم رئيس ومؤسس شبكة إذاعة القرآن الكريم منصب وكيل وزارة الإعلام سابقا وأحد رواد البرامج الدينية بالتليفزيون المصري وأحد مؤسسي شبكة القرآن الكريم وأول صوت ينطلق من إذاعة القرآن الكريم، وذلك إلى جانب الإعلامية الكبيرة سامية صادق التي أكد أنها أعطته فرصة لتقديم برنامجه الديني المسمى ببرنامج في رحاب الإيمان على إذاعة البرنامج العام.

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