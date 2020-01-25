السعودية تُقر لائحة نشاط تأجير السيارات.. بغرامات تصل 5آلاف ريال

الرياض - مباشر: تضمنت لوائح وأنظمة اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير في السعودية قيم المخالفات والعقوبات المرتبطة بالنشاط، والتي قد تصل إلى 5 آلاف ريال.

ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة السعودية - أمس القرى - أمس الجمعة، لوائح وأنظمة اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، الصادرة بقرار وزير النقل رقم (120-41-1).

وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة العربية السعودية من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وجاءت اللائحة كالتالي:

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