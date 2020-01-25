أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: لا صوت يعلو فوق اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" كأحد أهم الأحداث العالمية في الأسبوع الماضي بالإضافة إلى المخاوف بشأن فيروس الصين "كورونا".

كما كانت الأسواق على موعد مع اجتماعات بنوك مركزية كبرى واستمرار الإفصاح عن نتائج الأعمال.

ثروة 2153 مليارديراً تعادل ما يملكه 4.6 مليار شخص

يهيمن 2153 شخصاً من المليارديرات الأكثر ثراءً حول العالم على ثروة تتجاوز ما يملكه 4.6 مليار شخص من فئة الأشد فقراً، وفقاً لدراسة حديثة تسلط الضوء على تفاقم الفجوة في الدخل والثروات.

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل، كما عدل توقعاته عن 2019 بالخفض، لتصبح المؤسسة الدولية أقل تفاؤلاً حيال النمو العالمي.

جولدمان ساكس: المستثمرون يستخدمون الفرنك السويسري بديلاً للذهب

قال بنك "جولدمان ساكس" إن الفرنك ربما يتم استخدامه بديلاً عن الذهب، مع المكاسب القوية التي سجلتها العملة السويسرية مؤخراً.

"وود ماكنزي" تتوقع استمرار تخفيض إنتاج أوبك لنهاية عام 2020

قالت المجموعة العالمية المتخصصة في مجال الطاقة "وود ماكنزي"، أنه من المرجح أن تستمر أوبك في خفض إمدادات النفط لبقية عام 2020.

"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020

رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لأسعار النفط لعام 2020، بفعل مخاطر المعروض في الشرق الأوسط وتحسن آفاق الطلب على الخام.

موديز تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لهونج كونج، مع استمرار التظاهرات وتعرض الاقتصاد لضغوط اقتصادية وسياسية.

المركزي الياباني يثبت السياسة النقدية ويرفع توقعات النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي في اليابان السياسة النقدية كما هو دون تغيير في خطوة تتوافق مع التوقعات على نطاق واسع، لكنه رفع توقعات النمو الاقتصادي للبلاد.

ترامب في دافوس: الحلم الأمريكي أقوى وأفضل من أي وقت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض على عدد من الصفقات التجارية مع الإشارة إلى الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي الذي عاد بالحلم الأمريكي بشكل أقوى وأفضل.

منوشين: المرحلة الثانية للصفقة التجارية قد لا تسقط كافة التعريفات

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية قد لا تُلغي كافة التعريفات على السلع الصينية.

"راي داليو" للمستثمرين: الكاش بلا قيمة.. استثمروا بمحفظة متنوعة

أوصى مدير أكبر صندوق تحوط في العالم المستثمرين إلى زيادة الاستثمار عبر محفظة متنوعة، محذراً من فقدان فرصة مكاسب السوق في الوقت الحالي.

البنوك المركزية تبحث مستقبل العملات الرقمية

شكلت عدة بنوك مركزية حول العالم مجموعة عمل لتقييم إمكانية تدشين عملات رقمية.

هبوط الاستثمارات الأجنبية حول العالم في 2019.. وواشنطن تحتفظ بالصدارة

تكفل الأداء الضعيف للاقتصاد والتوترات التجارية بالتأثير السلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم خلال 2019.

بوتين يصدق على تشكيل الحكومة الجديدة في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل حكومته الجديدة مع تعيين مستشاره الاقتصادي "أندريه بيلوسوف" نائب أول لرئيس الوزراء.

انطلاق مساءلة ترامب بمجلس الشيوخ وسط جدل حول مدتها

انطلقت مساءلة الرئيس الأمريكي في مجلس الشيوخ وسط جدل ساخن حول القواعد التي يتهمها الديمقراطيون بأنها محاولة من جانب الجمهوريين للتسرع في المساءلة مع تغطية الأدلة وتجاهل الشهود.

أرباح وإيرادات "نتفليكس" تتجاوز التوقعات.. والشركة تضيف 8.7 مليون مشترك

ارتفعت إيرادات وأرباح شركة "نتفليكس" بأكثر من توقعات المحللين المحللين خلال الربع الأخير من 2019 مع إضافة الشبكة لنحو 8.7 مليون مشترك.

وكالة الطاقة تتوقع فائضاً في سوق النفط بنحو مليون برميل

توقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن يشهد سوق النفط فائضاً بنحو مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2020، ما يضع ضغوطاً على أسعار الخام.

فودافون تتخلى عن دعم عملة فيسبوك الجديدة

تخلت مجموعة فودافون العالمية عن دعم مشروع العملة الرقمية لفيسبوك "ليبرا"، مع استمرار الانتقادات الموجهة للعملة الرقمية المحتملة.

اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بأضعف وتيرة منذ أزمة 2009

تباطأ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في العام الماضي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، لكن الأداء في الربع الأخير تفوق على توقعات المحللين.

جولدمان ساكس: فيروس "كورونا" قد يهبط بأسعار النفط 3 دولارات

يرى بنك جولدمان ساكس أن أسعار النفط قد تنخفض 3 دولارات لكل برميل إذا انتشر فيروس "كورونا" الذي تم اكتشافه مؤخراً في الصين.

البرلمان البريطاني يوافق على صفقة البريكست نهائياً

تتجه صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن تصبح قانوناً بعد الحصول على الموافقات النهائية من قبل البرلمان البريطاني.

ترامب: أوروبا ليس أمامها خيار سوى عقد صفقة تجارية معنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا صعبة للغاية في التعامل مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن الكتلة الآن "ليس لديها خيار" سوى عقد صفقة تجارية مع أكبر اقتصاد حول العالم.

مديرة صندوق النقد: الصفقة التجارية الجزئية ستعزز نمو الاقتصاد العالمي

اعتبرت رئيسة صندوق النقد الدولي أن توقيع الصفقة التجارية الجزئية بين الولايات المتحدة والصين بمثابة نشر للسلام مما سيحسن نمو الاقتصاد العالمي.

الشفافية الدولية: العالم يفشل في إنهاء الفساد.. والمال السياسي يتحكم

"لا تزال غالبية الدول حول العالم تفشل في معالجة أزمة الفساد وإن كان هناك بعض التقدم".. هذا هو ملخص تقرير منظمة الشفافية الدولية عن عام 2019.

المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول

أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في العام الحالي، مع إطلاق مراجعة الاستراتيجية، في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ عام 2003.

لاجارد: تراجع حدة المخاطر على اقتصاد منطقة اليورو

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أن مجلس المحافظين قرر إطلاق مراجعة استراتيجية السياسة النقدية مع الإشارة إلى تراجع حدة المخاطر المحيطة باقتصاد منطقة اليورو.

الولايات المتحدة تعلن قواعد جديدة للحد من "سياحة الإنجاب"

أعلنت الولايات المتحدة قواعد جديدة قد تجعل من الصعب على الأجانب السفر إليها باستخدام تأشيرات سياحية من أجل الإنجاب.

منوشين:البيت الأبيض يُعد الجولة الثانية من التخفيضات الضريبية لتحفيز النمو

قال وزير الخزانة الأمريكي إن البيت الأبيض بدأ العمل على جولة ثانية من التخفيضات الضريبية، رغم استمرار زيادة عجز الموازنة.

البرلمان الروسي يمنح بوتين موافقة على التعديلات الدستورية

وافق البرلمان الروس مبدئياً على مجموعة من التغييرات الدستورية، والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة من الرئيس "فلاديمير بوتين" للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام

الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد كيانات مرتبطة بإيران

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على شخصين و6 كيانات منهم 4 شركات ساعدت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط المملوكة للدولة فى تصدير سلع بملايين الدولارات فى انتهاك للعقوبات الأمريكية.

نصف مليار شخص عالمياً يفتقرون لساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر

قالت منظمة العمل الدولية إن معدل البطالة استقر عالمياً في 2019 بعد هبوط دام لتسع سنوات، كما أوضحت أن حوالي 470 مليون شخص حول العالم يفتقرون إمكانية الوصول إلى العمل مدفوع الأجر أو يعملون عدد ساعات مدفوعة الأجر أقل مما يرغبون.

إيرادات وأرباح "إنتل" تتجاوز التقديرات في الربع الأخير من 2019

تجاوزت أرباح وإيرادات شركة "إنتل" توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي بدعم عائدات مراكز البيانات.

رئيس "جي.بي.مورجان": الدين السيادي الفقاعة الوحيدة في الأسواق حالياً

يرى الرئيس التنفيذي لبنك "جي.بي.مورجان" أن الدين السياسي هو الفقاعة الوحيدة في الأسواق خلال الوقت الحالي.

النشاط الصناعي في منطقة اليورو يصعد لأعلى مستوى بـ9 أشهر

ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 9 أشهر بالقراءة الأولية عن الشهر الأول من العام الجديد، لكن الأداء الاقتصادي بشكل عام فشل في التعافي.

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 10 أشهر

ارتفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى منذ مارس/آذار الماضي، بدعم النشاط الخدمي.

رئيس "ريبل": انتظروا موجة من الاكتتابات العامة للعملات المشفرة

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "ريبل" أن عمليات الاكتتاب العام ستصبح أكثر شيوعًا في مجال العملات المشفرة والبلوكتشين في عام 2020.

جورج سوروس يحذر من كارثة للاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات 2020

قال الملياردير "جورج سوروس" إن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتجه نحو كارثة، نتيجة لجهود الرئيس دونالد ترامب الرامية لدعم الشركات الأمريكية وأسعار الأسهم قبل انتخابات 2020.