توقعات بتسجيل النفط تراجعات أعمق خلال 6 أشهر

الكويت - مباشر: توقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني تسجيل النفط تراجعات أعمق خلال النصف الأول من عام 2020.

وقال تقرير البنك الكويت الوطني، والذي حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن التوقعات تشير إلى تراجع أسعار النفط مع استمرار المخاطر الجيوسياسية القائمة "وإن خفت حدتها".

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن تتزايد الضغوط على أسعار النفط، مما قد يدفعها إلى تسجيل تراجعات أعمق خلال النصف الأول من العام 2020 في ظل زيادة العرض وتزايد المخزون.

ونوه التقرير، إلى أن الأزمات التي ظهرت على الساحة مؤخراً في ليبيا، وإغلاق خط أنابيب النفط، هذا إلى جانب المواجهات الإيرانية الأمريكية تعد من أهم النقاط الساخنة.

وألمح التقرير، إلى أن احتمالات بتعرض إمدادات العراق التي تعد ثاني أكبر منتجي الأوبك بإنتاج يصل إلى 4.6 مليون برميل يومياً لأي انقطاع سيكون لها تأثيراً شديدا على سوق النفط.

وقال بنك الكويت الوطني: "يبدو أن الأسواق، التي تعتمد على تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، أصبحت تتجاهل المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات، إلا أنها يتوجب عليها أن تتذكر أن الجزء الأكبر من الاحتياطي العالمي يتركز في المنطقة".

وفي الأسواق العالمية، هبطت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة أمس، بفعل المخاوف من اتساع نطاق فيروس كورونا، والذي ظهر في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، الأمر الذي قد يكبح الطلب على السفر والطاقة.

ونوهت تقارير صحفية، إلى وفاة 41 شخصاً في الصين جراء الإصابة بالفيروس الجديد، بظل تعليق خدمات النقل العام في عشر مدن صينية، بالتزامن مع ظهور حالات إصابة في عدة دول آسيوية أخرى، وفي فرنسا والولايات المتحدة.

وأنهى خام "برنت" القياسي تعاملات أمس، متراجعاً بنسبة 2.2 في المئة مسجلاً 60.69 دولار للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" بنحو 2.5 في المئة، عند مستوى 54.19 دولار للبرميل.

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