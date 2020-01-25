رسيماً.. السعودية تُقر الترخيص لبنك صيني بفتح فرع له بالمملكة

الرياض - مباشر: أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً رقم (328) بالترخيص لبنك صيني لفتح فرع له بالمملكة

وأوضح قرار مجلس الوزراء السعودي المنشور على الجريدة الرسمية للمملكة -أم القرى-، أنه تم الموافقة على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة.

وأشار القرار، إلى تفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك -في مزاولته الأعمال المصرفية -بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

وأشار، إلى ضرورة تنسيق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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